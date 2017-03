Nuis slaat ook tweede slag

Kodaira opnieuw oppermachtig op 500 meter

12:01 Nao Kodaira heeft haar ongeslagen status dit seizoen op de 500 meter behouden. De Japanse won bij de wereldbekerfinale in Stavanger ook haar achtste race. Met haar tijd van 37,24 bleef ze, ondanks een misser in de laatste bocht, de rest van het veld ruimschoots voor. Kodaira verzekerde zich gisteren al van de eindzege in de wereldbeker.