Nuis wint 1000m in laatste test voor WK afstanden

Kai Verbij, de Nederlandse kampioen op deze afstand, pakte zilver met 1.08,84. Het brons was voor de Noor Havard Holmefjord Lorentzen (1.09,03).



Nuis schreef gisteren in Berlijn ook al de 1500 meter op zijn naam. Voor de prijsvechter van Team LottoNL-Jumbo was het dit seizoen op de 1000 meter zijn vierde wereldbekerzege. Het derde toernooi in december in Astana sloeg hij over. Toen won de Canadees Vincent De Haitre.