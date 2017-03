Oranje geeft wereldbekerzege op achtervolging uit handen

De Nederlandse schaatssters hebben op het onderdeel ploegenachtervolging de wereldbekerzege uit handen gegeven. In een rechtstreeks duel verloren Antoinette de Jong, Marije Joling en Annouk van der Weijden van Japan. Dat won de finalewedstrijd in Stavanger.

Beide landen eindigen in het klassement op 430 punten, maar Japan heeft meer wedstrijden gewonnen en ging daarmee in het klassement over Nederland heen.

Oranje, in Stavanger zonder de licht geblesseerde Ireen Wüst, won de team pursuit bij de eerste twee wereldbekerzeges in Harbin en Nagano. Maar in Astana en Heerenveen ging de winst naar Japan. Onder leiding van bondscoach Johan de Wit heeft dat land dit seizoen een grote slag geslagen, bleek zaterdag andermaal. Vanaf de start nam het Japanse trio een voorsprong op Nederland en die werd alleen maar groter. Bij de meet was het verschil bijna twee seconden: 3.00,59 om 3.02,42. Nederland werd nog wel tweede, voor Rusland en Duitsland.

Nederland behaalde vorige maand bij de WK afstanden in Zuid-Korea de wereldtitel op dit onderdeel. Toen verschenen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra namens Oranje in baan. Japan pakte in Gangneung zilver (2.55,85 tegen 2.56,50).

Mannen winnen wel

Nederland heeft het wereldbekerklassement op het onderdeel ploegachtervolging gewonnen. Een gelegenheidstrio van Jorrit Bergsma, Douwe de Vries en Evert Hoolwerf won de finalewedstrijd in Stavanger en vergrootte de leidende positie in het klassement. Het trio reed naar een winnende tijd van 3.43,02.

In een rechtstreeks gevecht met nummer 2 Noorwegen leek het thuisland door sterke slotrondes te gaan winnen. Maar het trio viel in de laatste meters alsnog uit elkaar en daardoor bleef Nederland de Noren uiteindelijk drie tienden voor.