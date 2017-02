Ouderwets goud delven in Gangneung?

Ireen Wüst zei het deze week al: ,,Het buitenland is in aantocht.’’ Het klonk bijna als een belofte, want de schaatssport is gediend bij buitenlandse inbreng. De 23 Nederlandse medailles tijdens de Spelen in Sotsji waren indrukwekkend, maar tegelijkertijd een doodsteek voor het mondiale karakter van de sport.



Nu, een jaar voordat de olympische vlam in Pyeongchang wordt ontstoken, is deze WK afstanden een graadmeter. Schaatsland Nederland is naarstig op zoek naar tegenstand.