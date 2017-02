Pyeongchang ligt op schema voor Olympische Spelen

Veel olympische uitingen zie je in en rond Pyeongchang nog niet. Een enkele vlag, hier en daar de mascottes - een witte tijger en een zwarte beer - dat is het wel. Met name in Gangneung, de kustplaats waar de ijssporten plaatsvinden, lijken de Spelen nog ver weg. Maar wie het spiksplinternieuwe shorttrackstadion binnenloopt, komt wel in olympische sferen. Shorttrack is dé sport van Zuid-Korea, met 12 duizend zitplaatsen is de Ice Arena dan ook de grootste indooraccommodatie. Bij de wereldbekerwedstrijd eind vorig jaar zat het helemaal vol en zelfs de jaren geleden naar concurrent Rusland overgestapte Koreaan Viktor An werd er als een held onthaald. Hier moet Korea de medailles gaan veroveren.



,,Want in andere sporten is dat moeilijker”, zegt Lee eerlijk. ,,Al probeert de overheid tegenwoordig ook buitenlandse sporters in te lijven en de Koreaanse nationaliteit te geven. En halen we kennis uit andere landen. Onze ijshockeybondscoach is een halve Canadees, met NHL-ervaring. We hopen dat alle andere sporten in Korea ook populairder worden door de aanstaande Spelen.”