Ritsma geweigerd bij officiële opening nieuwe Thialf: 'Heb er vrede mee'

Koning Willem-Alexander had het voorrecht de opening te verrichten met het startpistool van snelste schaatsbaan op laagland. Omdat de koning in Heerenveen was, moest Ritsma ruim van te voren zijn komst bevestigen.

,,Het was nu wat lastig om binnen te komen", lacht de schaatsicoon. ,,Ik dacht dat even mijn gezicht te laten zien, maar dat ging zomaar niet. Ik moest 45 minuten wachten en nadat iedereen binnen was, zou ik ondervraagd worden door de politie. Zo'n screening is protocol als de koning komt."

De Fries had daar geen trek in en keerde om. ,,Ik heb er vrede mee hoor, maar het is graag of niet. Ik had gewoon mijn komst moeten bevestigen. Nu lukte het niet, ondanks dat ik mijn legitimatie bij me had. Het is alleen jammer van de rit naar Heerenveen", vertelt Ritsma.