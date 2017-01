Schouten en Kleibeuker naar WK massastart in Zuid-Korea

Vijfvoudig Nederlands kampioene op de marathon Irene Schouten komt tijdens de wereldtitelstrijd in het Zuid-Koreaanse Gangneung in actie op de massastart. Ook haar ploeggenote Carien Kleibeuker is door bondscoach Geert Kuiper geselecteerd voor het WK in februari. Annouk van der Weijden is reserve, maakte de schaatsbond maandag bekend.