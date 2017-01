Smeekens sprint naar derde plek

Otterspeer wint 1000m, Ronald Mulder pakt leiding

21 januari Ronald Mulder begint morgen als klassementsleider aan de tweede dag van het NK sprint in Thialf. De dertigjarige Zwollenaar pakte na de 1000 meter de eerste plek in de tussenstand. Hij reed op de kilometer de tweede tijd (1.10,01). Hein Otterspeer zette verreweg de beste tijd neer (1.09,44). Daarmee steeg de kampioen van 2015 van de achtste naar de derde plek in de algemene rangschikking.