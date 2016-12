Teruglezen: Toppers maken status waar op dag twee NK afstanden

Kramer onttroont Nuis als Nederlands Kampioen 1500 meter

19:40 Sven Kramer heeft in Thialf de Nederlandse titel op de 1500 meter heroverd. De dertigjarige Fries, die gisteren bij de NK afstanden in Heerenveen al de 5000 meter won, eindigde in de achtste rit in een tijd van 1.45,82.