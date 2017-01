Van Benthem: Het was een onvergetelijke dag

In 1985 en 1986 telde alleen de eerste plaats voor Evert van Benthem. Gisteren was het resultaat in Leeuwarden van geen enkel belang meer. Plezier was het enige doel. ,,Het was een onvergetelijke dag. Ik heb er fantastisch van genoten", zei hij na zijn luidbejubelde finish.



Van Benthem kreeg elf jaar na zijn tweede kroning alsnog de gelegenheid om met 'zijn' publiek op het ijs een feestje te vieren. De vijftiende editie van de Elfstedentocht was voor de 38-jarige kaasboer uit Sint Jansklooster een lange ereronde. ,,En zo had ik het me ook allemaal voorgesteld', glunderde hij. ,,De Tocht is toch een beetje van mij.''



Held

Van Benthem kreeg in de elf steden een heldenontvangst. De hartstochtelijke toejuichingen deden hem zichtbaar goed. Hij zwaaide, lachte en dolde. In sommige steden schaatste hij zelfs tientallen meters terug of achteruit. Overal moest hij als eregast zijn verhaal vertellen. ,,Deze tocht geeft me bijna evenveel voldoening als mijn twee zeges', stelde hij. "Vroeger was ik alleen maar bezig met de wedstrijd en met het ijs. Nu kon ik eindelijk goed om me heen kijken. Tsjonge, wat waren de mensen enthousiast. Met zoveel warmte om me heen kon ik het niet koud krijgen.''



Van Benthem bekende na zijn glorieuze rondrit dat hij vooral de spanning had gemist. ,,Het kriebelde wel vooraf, maar ik had geen vlinders in mijn buik. Dat was een vreemde gewaarwording. Ik hoorde er niet meer bij.'' Met zijn vroegere rivalen Jos Pronk, Jos Niesten en Co Giling maakte Van Benthem er toch een gedenkwaardige dag van. Het viertal kwam gezamenlijk over de finish. ,,Een ereronde met je vrienden, beter kun je het niet hebben'', meende Van Benthem. ,,Alleen was ik er niet aan begonnen.''



Radio

Van Benthem was blij dat hij een opvolger heeft. ,,Ik hoopte op mijn broer Henk, maar gaf Hulzebosch de beste kans. Met Angenent als winnaar kan ik ook vrede hebben.'' Van Benthem sloeg gisteren nog wel een slaatje uit zijn verleden. Hij was bijna elk uur op de radio met een live-reclamespotje voor mobiele telefoons.



,,Zo bleef ik ook op de hoogte van de vorderingen van mijn broer. Ik ben best trots op hem. Hij is met zijn vierde plek dicht bij de zege geweest. De finish hebben we onderweg in een EHBO-tent bekeken. Vreselijk spannend.'