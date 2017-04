Vrijspraak schaatser Van Beek ondanks positieve epotest

Einderlijk zege voor curlingmannen op WK

6 april De Nederlandse curlingmannen hebben bij het wereldkampioenschap in Edmonton voor het eerst gewonnen. Na woensdag (plaatselijke tijd) tegen Canada eerst de achtste nederlaag op rij te hebben geïncasseerd (3-8), was Oranje later op de dag (na een double take-out) met 6-4 te sterk voor Rusland.