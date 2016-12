Wüst en ploeggenoten vieren 'Sinterkest'

Orie zet vraagtekens bij finale World Cup in Rusland

20 december Jac Orie, de schaatscoach van Kjeld Nuis en Sven Kramer bij LottoNL-Jumbo, heeft zijn bedenkingen bij de finale van de World Cup, die in maart in het Russische Tsjeljabinsk wordt gehouden. Orie heeft daarom een brief geschreven aan schaatsbond KNSB waarin hij opheldering vraagt over het verschenen rapport van Richard McLaren.