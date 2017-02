Wüst heel blij met goud: Ik zag scheel na de race

Wüst verovert goud op 3000 meter, brons voor De Jong

11:20 Ireen Wüst mag zich na vier jaar weer wereldkampioene op de 3000 meter noemen. In een toptijd van 3.59,05 was ze op de WK afstanden in Gangneung Martina Sablikova en de rest van het deelnemersveld te snel af.