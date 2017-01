Wüst kiest voor NK sprint in Thialf

Ter Mors opgelucht na zilver: Mooi opstapje naar WK

8 januari Jorien ter Mors greep zondag net naast de Europese titel op de sprint. De schaatsster zat daar niet echt mee. Ter Mors was vooral opgelucht dat ze na haar tegenvallende races van zaterdag een dag later in Thialf liet zien bij de besten te horen.