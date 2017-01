Wüst pakt goud op 1500 meter, zilver voor Leenstra

Bloemen wint 5000 meter, brons voor Bergsma

15:39 Jorrit Bergsma heeft bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn genoegen moeten nemen met brons op de 5000 meter. De Friese stayer eindigde in de laatste rit in een tijd van 6.17,99 minuten. Zijn tegenstander Peter Michael uit Nieuw-Zeeland pakte zilver met 6.16,65. Het goud was voor Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. Hij zegevierde in 6.15,84.