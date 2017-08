1,2 miljoen kijkers voor gouden race Dafne Schippers

Stille Generatie Maestro Morricone (88), zegetocht van een cultheld

9:00 Zijn Once Upon a Time in the West stond begin jaren 70 bij iedere muziekliefhebber in de platenkast. Via Quentin Tarantino, fan en filmregisseur, bereikte Ennio Morricone als oude man alsnog de cultstatus bij filmliefhebbers onder de 40, de kinderen van de mensen met een 'Het gebeurde in het westen’-plaat.