1,2 miljoen mensen zien 'verwarrend' sprookje Roodkapje

Moderne sprookjes zijn traditie op RTL4, waar de afgelopen jaren op nieuwjaarsdag onder meer Assepoester en Sneeuwwitje te zien waren. Nu speelden Julia Akkermans en Beau Schneider de hoofdrollen in een hippe versie van het Roodkapje-verhaal.



Hoewel sommige kijkers de film gezellig vonden, noemden anderen hem veruit de minste in de reeks. ,,Ligt het aan mij of worden die RTL-sprookjes steeds slechter?'', twitterde iemand. ,,Wat fout'', vulde een ander aan. ,,De Mini-playbackshow 2017, maar dan slecht geregisseerd en gemonteerd.''



De Grease-muziek in de film, zoals het nummer Hopelessly Devoted To You, zorgde bij talloze kijkers voor verwarring. ,,Vraag me af waarom er steeds nummers van Grease tussendoor kwamen?'', twitterde iemand. ,,Ik vind dit echt een tegenvaller'', schreef een ander. ,,Snap de link met de Grease-muziek ook niet echt.''



Regisseuse Will Koopman retweette logischerwijs alleen het kleine aantal complimenten voor haar film, zoals die van YouTuber Nick Homan. ,,Prachtig sprookje op een moderne manier verteld!'', schreef hij.