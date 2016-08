1,5 miljoen kijkers voor de uitzwaai van Rik van de Westelaken

Ranking The Stars Relativerende kijk op nationale sterren

8:03 Een relletje als met Patty Brard is nauwelijks te vermijden in sterrenquiz 'Ranking the Stars'. Het programma dat zijn 10-jarig jubileum viert, laat BN'ers zichzelf en elkaar op de korrel nemen. Eindredacteur Pim Castelijn was er vanaf het begin bij. ,,Het is amusement met een randje."