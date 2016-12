2016: 'Het jaar dat de muziek stierf'

Rick Parfitt, de gitarist van de groep Status Quo, is zaterdag 24 december in een Spaans ziekenhuis op 68-jarige leeftijd overleden. Hij deed al niet meer mee met de laatste optreden van de afscheidstournee The Last Night of the Electrics. Zijn gezondheid was te broos.



Status Quo werd in de jaren zeventig enorm populair, met altijd dezelfde klinkende hard- en boogierockliedjes van Whatever You Want tot Down Down en Rockin' All over the World. De band zou door dat onwrikbare imago ook worden geridiculiseerd: altijd maar die drie akkoorden en dat gitaarslagje in wandeltempo. Status Quo speelde in 1985 op Live Aid in Londen en daar werd de band al gezien als 'die eeuwige ouwe rockers'.