33 miljoen dollar korting op Neverland

Academy biedt excuses aan voor foute foto her­den­kings­vi­deo

22:11 The Academy of Motion Picture Arts & Sciences heeft na de enveloppeblunder ook het boetekleed aangetrokken voor het publiceren van een verkeerde foto tijdens het herdenkingsmoment in de show. Meer dan twee dagen later heeft de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen via Instagram haar excuses aangeboden.