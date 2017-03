3FM blijft maar zakken

Radiostation NPO 3FM zakt verder weg in het moeras. De jongerenzender noteerde in de afgelopen maanden januari en februari een marktaandeel van slechts 5 procent. Dat was vorig jaar nog 6,9 procent en het jaar daarvoor zelfs 9 procent.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Het onderzoeksbureau meet per twee maanden. Ook in de periode december 2016-januari 2017 zag 3FM een deel van zijn publiek verdampen. Het marktaandeel was toen 6,2 procent ten opzichte van 7,7 procent in dezelfde periode een jaar eerder.

3FM scoort al lange tijd dramatische luistercijfers en een keerpunt wil maar niet komen. De vrije val werd ingezet in 2015 met het vertrek van kopstukken als Coen en Sander (die verhuisden naar Radio 538) en Gerard Ekdom (tegenwoordig dj in de ochtend op Radio 2). Eind vorig jaar werd opnieuw een carrousel in gang gezet toen Giel Beelen stopte met zijn ochtendprogramma. Op die plek zit nu Domien Verschuuren.

Het lijkt erop dat de jonge luisteraar het ‘nieuwe 3FM’ niet accepteert. Ook een vast baken als Serious Request heeft niet meer de aantrekkingskracht van vroeger. Daarnaast is er de stijgende populariteit van muzikale streamingplatforms als Spotify.

De vrije val van 3FM lijkt ten goede te komen van Radio 2. In de periode januari-februari 2017 zette de zender een marktaandeel neer van 10,5 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 9,7 procent. Radio 2 is nu het op een na best beluisterde station van Nederland.

De koppositie is nog altijd voor het commerciële Radio 538, in de afgelopen twee maanden goed voor een marktaandeel van 11,5 procent. Sky Radio pakte 9,7 procent en Qmusic 9,2 procent. Radio 10 zag het aandeel flink stijgen van 5,6 naar 6,2 procent.