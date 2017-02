3FM-talent stort zich op waaghals-tv

Van sociologiestudent naar radiodier en tv-presentatrice. En in de tussentijd pikte ze als 'beste vrouwelijke dj van het jaar' nog even een Zilveren RadioSter op (vorige maand). De carrière van Eva Koreman (32) maakt snelle, scherpe wendingen. ,,Twee weken terug ging ik een dag leuke dingen doen met mijn vriend. Daar werd ik me ineens heel bewust van die stroomversnelling. Zeker in een tijd waarin de wereld duistere trekken krijgt, besefte ik me hoe ontzettend gelukkig ik ben. Daar moesten we even op toasten. Dit alles kan misschien zo weer over zijn, begrijp je?''



Waar Koreman vroeger van droomde? ,,Psychiater worden!'' Ze moet er zelf een beetje om lachen. Nog tijdens haar studie bèta-gamma kreeg ze radiowerk aangeboden. ,,Toen ik dat mijn moeder vertelde, riep ze: 'Oh kind toch! Maar je studie dan? Helemaal voor niets geweest!' Ik heb die studie overigens toch maar netjes afgemaakt.''



Radio

Als dj sprong ze via AmsterdamFM, V-Academy en Qmusic naar haar huidige werkplek 3FM. ,,Mijn werkgever BNN-VARA vroeg me of ik eventueel tv zag zitten. Nou eigenlijk niet, was mijn eerste reactie. Ik heb mijn portie media wel gehad. Hoeveel aandacht heeft een mens nodig?''



Maar tegen een terugkeer van de tv-klassieker Jules Unlimited, waarin vroeger bekendheden als Jan Douwe Kroeske en Annette van Trigt extreme sporten beoefenden en proefpersonen waren bij wetenschappelijke experimenten, kon ze geen nee zeggen. Ze was als tiener zélf fan van het programma dat tussen 1990 en 2005 op de buis was. Vanaf 13 maart is ze, samen met Maurice Lede en Jamie Trenité, het nieuwe Jules-gezicht.



,,Niet dat ik tv niet leuk vind, het kwam gewoon nooit in me op. Ik had nooit de ambitie om beroemd te worden. En je denkt even: kan ik straks nog dronken naar huis wandelen? Wat als ik word gefotografeerd en in zo'n roddelblad sta? Überhaupt in de picture komen, vind ik al maf. We zien wel. Ja, het gaat best snel allemaal'', vervolgt Koreman. ,,En er komen nog meer van die wonderlijke dingen aan. Ik ga nog een ander tv-programma presenteren. Ik mag nog niet zeggen wat, anders wordt mijn baas boos. Maar het heeft iets met muziek te maken.''