Vanmiddag wordt, live vanuit Teuge, een nieuwe internetradiozender gelanceerd. 50plusradio. The sound of Krol & Nagel. Het geluid van AOW op het www. De oudere voelt zich namelijk, aldus Krol, door Radio 5, de publieke doelgroepzender voor de seniore medemens, in de kou gezet. En het is dan ook daarom, dat je vanaf vanmiddag op 50plusradio muziek hoort die op 5 te weinig aan bod komt.



Want op 5 draaien ze nu al ABBA en bejaarde rappers uit de jaren 70, zo ver is het al gekomen. Het moet niet gekker worden. Straks gaan ze de Sex Pistols nog draaien zeg. 50plusradio springt in het pensioengat en heeft niet de minste radiomakers weten te strikken. Anne van Egmond bijvoorbeeld, die tot voor kort bij Radio Noord-Holland presenteerde, zal programma's gaan maken op de partijzender.



Edvard Niessing, voormalig radiomaker en RTL-nieuwslezer komt ook. Als hij dan maar niet weer van die verschrikkelijke reclames gaat maken voor leningen met woekerrentes. Ik ken senioren die door die Niessing­spotjes nu nog steeds in de schuldsanering zitten.



Voor live muziek is Sandra Reemer aangetrokken. Ik mag hopen dat Ben Cramer ook komt zingen. Cramer, onze eigen Tom Jones, die laatst Peter Koelewijns klassieker Kom Van Dat Dak Af ernstig misbruikte. Hij maakte er Blijf Van Mijn Poen Af van.



Naast muziek zal 50plusradio ook partijberichten brengen. Daar verheug ik me zeer op. Ik hoop op Fidel Castro-achtige redevoeringen van Henk Krol, die uren zullen duren. Het zullen uitstekende audio-slaappillen zijn.



Het zal waarschijnlijk een zender worden die de oudere, zoals de partij zelf dat ook doet, neerzet als slachtoffer, als melkkoe van de samenleving. Waarom? Want de oudere, de actieve, daadkrachtige, vitale oudere, die wordt wel degelijk gehoord op de radio. Die heeft toch al Omroep MAX, sterker nog, die heeft Radio 4, 5 en Radio 1, veruit de meeste luisteraars van Radio 1 zijn boven de 50. Ze hebben alle regionale zenders ook, de meesten klinken als een soort Omroep MAX Vintage.



En buiten de publieke omroepen hebben ze ook nog Arrow Classic Rock en 40-up, Harry de Winter's oude popzender. Waar haal je als oudere de tijd vandaan om al die zenders te beluisteren, je wilt toch niet de hele tijd achter de geraniums zitten?



