Aandacht voor zelfmoord tijdens Gay Pride 2017

Op de 'zelfmoordpreventieboot' zullen de boodschappen krachtig zijn, confronterend en hoopvol tegelijk, aldus de organisatie. ,,Het zal bezoekers aan de kant een moment geven van nadenken." Het aantal zelfmoordpogingen in Nederland ligt bij LHBTI's vierenhalf keer zo hoog als onder heteroseksuele jongeren, stelt de organisatie. LHTBI staat voor lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, transgenders en personen wiens lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft (intersekse).



Verder varen onder meer nog mee twee 'Donald Trumpboten', met de boodschap aan de Amerikaanse president Donald Trump niet te tornen aan de rechten van LHBTI's, een 'ambulanceboot' en een 'bi-boot', waarmee op een positieve manier aandacht gevraagd wordt voor biseksuelen. De botenparade is een onderdeel van de Amsterdam Gay Pride. Deze wordt dit jaar van 29 juli tot 6 augustus gehouden; de botenparade is op zaterdag 5 augustus.



Zangeres Shary-An en zanger Sjors van de Panne zijn dit jaar ambassadeur van de Amsterdam Gay Pride. Het thema is 'This Is My Pride'. ,,De ambassadeurs vertegenwoordigen datgene waar we voor staan, met ieder hun eigen verhaal'', zegt gaypride-directeur Lucien Spee.



Tijdens de eerste editie van The Voice of Holland brak Shary-An door bij het grote publiek. ,,Als je luistert naar mijn liedje Save You dan weet je hoe ik denk over het thema voor dit jaar'', zegt de zangeres. ,,Geloof in jezelf en laat je door niemand uit het veld slaan. Dat is belangrijk en nodig."



Sjors van der Panne brak in 2014 door bij het grote publiek toen hij meedeed aan The Voice of Holland, waar hij als tweede eindigde. ,,Juist in deze tijd is het heel belangrijk om verbinding te maken met elkaar. Met andere LHBTI's, maar eigenlijk met iedereen die jouw pad kruist", aldus Sjors.



De andere ambassadeurs zijn de excentrieke Gebroeders Grimm, Ana Paula Lima voor transgenders van Braziliaanse afkomst, agente Souad Boumedien en miss travestie Holland Niki Today.