Aanraders voor Filmfestival Rotterdam

1. Moonlight

Gepest, verwaarloosd, mishandeld. Het leven van de 10-jarige Chiron lijkt een sprint naar een vroegtijdige dood, maar de innemende film van regisseur Barry Jenkins kiest ondanks alles voor een opbeurende benadering.



2. Paterson

Regisseur Jim Jarmusch schetst op zijn bekende droogkomische wijze het leven van een dichtende buschauffeur (Adam Driver). Rijdend door zijn woonplaats Paterson ontmoet hij mensen in wie altijd een verhaal schuilt.



3. Raw

Deze Franse horrorfilm, originele titel: Grave, heeft een geestige ondertoon: 16-jarig vegetarisch meisje verandert in kannibaal. De film zit vol met originele en realistische griezelscènes.



4. The Handmaiden

De Koreaanse regisseur Park Chan-Wook schotelt zijn publiek een pikant kostuumdrama voor dat zich afspeelt in de jaren 30 in Zuid-Korea. Een poging tot oplichting loopt spaak als twee betrokken vrouwen verliefd op elkaar worden.



5. Noces

Sterk familiedrama over een Pakistaans meisje, woonachtig in Brussel, dat weigert uitgehuwelijkt te worden. Het leidt tot een familietragedie van grote proporties.