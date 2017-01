Acteur Tim Haars toont transformatie: 15 kilo aangekomen

Op de foto is Haars aan de linkerkant op de rode loper te zien bij de première van de film Bro's Before Ho's uit 2013. Daarop zit hij strak in zijn vel en heeft hij een slank hoofd. Aan de rechterkant is de New Kids-acteur te bewonderen zonder t-shirt. In zijn gezicht is hij steviger geworden en ook zijn buikomvang is fors toegenomen.



Op Instagram schrijft hij: ,,Ik wil Suzanne Verzuu en Kaap Holland film bedanken voor de begeleiding in die drie en een halve maand." Ook heeft hij nog een knipoog voor zijn collega's Steffen Haars & Flip van der Kuil, die het script maakten. ,,Steffen en Flip! Bedankt voor deze kans!"