Acteurs Fifty Shades bepalen zelf hun erotische grenzen

Romantiek

De regisseur heeft zijn film ook enkele keren aan een Amerikaanse testpubliek voorgelegd. Foley was verrast over de uitkomsten. ,,Het publiek mocht aangeven wat zij het belangrijkste vonden in Fifty Shades Darker. Gek genoeg stond romantiek op de eerste plaats. De seks stond pas op plaats drie.''



Uit zijn vooronderzoek weet Foley dat een smeuïg en sensationeel verhaal als het boek van James de fantasie van veel lezeressen prikkelt. ,,Zeker in Amerika waar nog steeds heel conservatief over seks wordt gedacht. Alsof vrouwen dergelijke gevoelens niet mogen uiten. Omdat veel vriendinnen in groepsverband de eerste film hebben bekeken weten we dat zij daar nu makkelijker over praten.''



Zelf is Foley katholiek opgevoed. ,,Ik weet nog wel dat je tijdens de biecht over je onreine gedachten moest praten. Alsof dat een grote zonde was. Dat heb ik toen al als tiener een belachelijk standpunt gevonden. Daarom doe ik nu niets meer aan dat geloof.''



Na Fifty Shades Darker heeft Foley aaneensluitend ook het laatste boek van de James trilogie, Fifty Shades Freed, verfilmd. Aan de montage moet hij nog beginnen. ,,De opnamen zijn achter de rug, maar hoe de film gaat uitpakken weet ik nog niet. Er zijn genoeg cliffhangers uit deel twee die in het vervolg moeten worden opgelost. In augustus wil ik de film helemaal af hebben. Daarna wil ik iets anders verfilmen. In elk geval geen romantische komedie of een superheldenfilm. Ik wil proberen een meer persoonlijke speelfilm te maken, maar dat valt in het huidige Hollywood niet mee.''