Acteurs Sky stappen weer naar rechter om loon

Naast het hoger beroep starten de negen acteurs, onder leiding van hoofdrolspeelster Lone van Roosendaal, een tweede aanvullende juridische procedure over de voorwaarden voor het voortijdig opzeggen van het dienstverband bij de voorzieningenrechter.



,,Ja, het is een principekwestie", geeft de advocate aan. ,,Maar het vonnis is ook heel slecht gemotiveerd. Wanneer we dit vonnis accepteren dan kunnen producenten acteurs altijd om de oren slaan hiermee. De motivering is in strijd met het ontslagrecht. De rechter is op de stoel van de werkgever gaan zitten."