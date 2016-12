Actie doodzieke Tijn nu boven de 2 miljoen euro

Update Waylon biedt excuses aan voor dragen bont in The Voice

12:37 The Voice of Holland-coach Waylon heeft zich gisteravond de woede van dierminnend Nederland op de hals gehaald. In de uitzending van gisteravond hing er namelijk iets over de schouder van de zanger wat sterk op echt bont leek. ,,Ik verontschuldig mij hierbij naar alle mensen die ik hiermee gekwetst heb", laat Waylon weten op zijn Facebook-pagina.