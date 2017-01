Actrice boycot uitreiking van Oscars na 'racistisch' voornemen Donald Trump

Taraneh Alidoosti is slecht te spreken over het voornemen van Trump. ,,Het weigeren van visa aan mensen uit Iran is racistisch, of dit nu voor culturele evenementen is of niet. Als protest zal ik niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de prijzen.''



De actrice speelt in 'The Salesman', die is genonimeerd voor een Oscar en al eerder prijzen won in Cannes, Chicago en München.