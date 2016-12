Actrice Carrie 'Prinses Leia' Fisher overleden

Fisher werd bij het grote publiek pas echt bekend toen ze in de huid van Princess Leia kroop in de oorspronkelijke Star Wars-trilogie, maar haar doorbraak in Hollywood beleefde ze in 1975 met een grote rol in de komedie Shampoo.



Behalve haar werk op het witte doek wist Fisher ook geregeld met privézaken het nieuws te halen. Zo was ze tussen 1977 en 1984 samen met zanger Paul Simon, maar had ze in de tussentijd ook een affaire met de Canadese acteur Dan Akroyd. Met talentscout Bryan Lourd kreeg ze in 1992 haar enige kind, dochter Billie Lourd.



De Britse zanger James Blunt zou een tijdje bij Fisher hebben gewoond, maar de actrice heeft altijd ontkend dat er sprake was van een seksuele relatie tussen de twee. In 2005 kwam Fisher negatief in het nieuws nadat lobbyist Gregory Stevens dood in haar huis werd gevonden. Volgens de officiële verhalen heeft hij een hartstilstand gehad, maar in het roddelcircuit werd al snel gesproken over een overdosis.