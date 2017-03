Actrice Gabourey Sidibe openhartig over maagverkleining

De actrice vertelt voor het eerst over de beslissing in haar boek This Is Just My Face: Try Not To Stare, waarvan People een voorpublicatie plaatst. In een interview met de site van het blad laat Gabourey weten dat ze zich vooral zorgen maakte om de gevolgen die haar overgewicht had op haar gezondheid, zeker na de diabetesdiagnose. ,,Ik was de hele tijd bang dat ik mijn tenen zou verliezen. Ik wilde niet altijd maar bezorgd zijn."



Haar 34-jarige broer Ahmed kreeg dezelfde diagnose. In haar boek benadrukt de 33-jarige, die in 2009 bekend werd met haar titelrol in Precious, dat ze niet voor de operatie koos om haar uiterlijk te veranderen. ,,Ik heb dit niet gedaan om mooier te worden, ik heb het gedaan zodat ik comfortabel op hakken kan lopen. Ik wil radslagen kunnen doen. Ik wil geen pijn lijden iedere keer dat ik een trap oploop."



De actrice schrijft in haar boek onder meer over haar strijd tegen eetziekte boulimia en de pesterijen die ze onderging op de basisschool.



Gabourey liet bij de operatie haar maag reduceren tot de helft van het originele formaat. Hoeveel kilo ze inmiddels kwijt is, vertelt de actrice niet. Sinds de operatie sport ze meer en heeft ze een diëtist in de arm genomen.