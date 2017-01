Actrice Janouk stopt als Telekids-gezicht Keet!

Het personage Keet! blijft wel bestaan, laat RTL weten aan deze site. Maar het is niet duidelijk hoe en wanneer de vrolijke kindervriendin terugkeert.



Janouk kwam letterlijk uit de schoolbanken bij de opleiding Musicaltheater aan de Fontys Hogeschool in Tilburg toen ze bij Telekids begon. ,,Ik heb daar in mijn rol als Keet! de leukste programma’s gepresenteerd en vele optredens door het land gehad'', zegt Kelderman, die zelf koos voor haar vertrek. ,,Voor mij is de tijd nu rijp om te ontdekken wat er nog meer is binnen de entertainmentwereld en daar heb ik zin in.''



De actrice was de afgelopen jaren als Keet! te zien in talloze programma's, waaronder Keets Vlog en De Nationale Opblijfavond. Ze nam ook meerdere liedjes op en speelde de hoofdrol in de film Keet & Koen: de Speurtocht naar Bassie & Adriaan.



Janouk is op dit moment op vakantie in Sri Lanka. Een van haar eerste klussen na haar vertrek bij Telekids is een rol als Grietje in de sprookjesmusical Hans en Grietje. Die is vanaf september te zien.