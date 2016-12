AD-columnisten in de prijzen bij De Nationale 2016 Test

Een andere AD-columnist, Özcan Akyol, eindigde als tweede in de BNN-quiz met twintig goede antwoorden. Cabaretière Soundos el Ahmadi eindigde als derde met achttien goede antwoorden op het gebied van sport, politiek en showbizznieuws. Zo was er een baby in de studio aanwezig. Het was voor de deelnemers lastig te raden dat het de zoon was van Bobbi Eden.