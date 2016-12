Adam Curry voor de derde keer in het huwelijksbootje gestapt

Curry en Snider zijn ruim een jaar bij elkaar. Vorig jaar september werd duidelijk dat de radiomaker een relatie had met de Amerikaanse communicatiespecialist. Ze leerden elkaar kennen via haar werk bij het Ronald McDonald Huis. Een goed doel dat ook wordt gesteund door Curry.



Het is het derde huwelijk voor Curry, die tegenwoordig vooral podcasts maakt. Eerder was hij twintig jaar getrouwd met Patricia Paay, met wie hij samen dochter Christina Curry kreeg. In 2012 stapte hij in het huwelijksbootje met Micky Hoogendijk. Twee jaar later ging het stel weer uit elkaar.