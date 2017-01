Adèle Bloemendaal sterft kort voor musical over haar

,,We wisten dat Adèle ziek was, maar toch komt haar overlijden als een schok", vertelt producent Hans Cornelissen. ,,Gelukkig was er met haar al contact geweest en het plan had haar volledige zegen. Te meer omdat Ellen Pieters haar gaat vertolken. In een persoonlijk gesprek gaf ze aan dat fantastisch te vinden. Het is overigens geen biografische musical, maar een grotendeels fictief verhaal over hoe het zou zijn als ze ooit hadden samengewerkt."



De show, die ook gaat over de vergankelijkheid van het theatervak en het leven, biedt volgens Cornelissen nu een extra mogelijkheid om Bloemendaal te eren. En uiteraard ook de twee andere theatergrootheden.



Voorgenomen tv-optredens van Ellen Pieters in de gedaante van Adèle Bloemendaal gaan uit piëteit niet door. ,,We zullen ons beperken tot beeldmateriaal uit de theaterproductie, die nu nog in een repetitiefase verkeert."



,,Ellen is twee keer bij Adéle op bezoek geweest om de rol te bespreken,'' zegt Hans Cornelisse. ,,Adéle had haar zegen aan de voorstelling gegeven. Ze had Ellen ook zien optreden in Wat Zien Ik en daar was ze zeer te spreken over.''



De voorstelling is geen biografische musical. ,,Het volgt deze drie zangeressen die voor het eerst samen optreden. Het is louter fictief. Het verhaal gaat vooral over de vergankelijkheid van het vak.'' Op 3 februari in de eerste tryout van De Grote Drie. Cornelisse: ,,Ik zal de voorstelling zeker inleiden en natuurlijk ook stilstaan bij het overlijden van Adéle.''