Adriaan verwelkomt herstellende broer Bassie

De trap naar boven is nog niet geschilderd of bekleed. Mannen met gereedschap lopen nog driftig door de Vlaardingse woning, maar in de woonkamer hangen wel ballonnen, vlaggetjes en een kartonnen bord met daarop de tekst 'Welkom thuis'. Het is een van de weinige voordelen voor Bas van Toor, ofwel clown Bassie: de verhuizing - eigenlijk maar 50 meter verderop - ging totaal aan hem voorbij.



,,We hadden alles gepland, maar ik werd ziek en moest alles overlaten aan Coby en de kinderen", vertelt de artiest die nog maar net thuis is. Dus staat er taart, rinkelt onophoudelijk de telefoon, is dochter Liesbeth erbij en is broer Adriaan overgekomen uit Spanje, waar hij de meeste tijd van het jaar woont. ,,Natuurlijk was het schrikken wat Bas is overkomen, maar gelukkig heeft hij het goed opgepakt", zegt de voormalige acrobaat. ,,Het is zo fijn om hem weer thuis te hebben", vindt Coby.



Neerlands bekendste clown kan weer naar de toekomst kijken. Maakt plannen om op te treden. Is bezig aan zijn biografie. Speelt weer mondharmonica. Lacht. Praat. Honderduit. Hoe anders was dat een half jaar geleden? De zomer was nog niet begonnen toen die ene nacht aanbrak. ,,Ik voelde me slap. Vertrouwde mijn lichaam niet en maakte Coby wakker. We stonden op en ik legde mijn handen op haar schouder. Liep zij voor me. 'Sjok sjok, sjok, achter aan mijn rok', zongen we, maar opeens lagen we. Tussen de kast en het bed. Coby onder mij, ik totaal verlamd. We konden geen kant op. Met de deken hebben we de telefoon van het bed getrokken en 112 gebeld. De ambulance was er gelukkig snel."