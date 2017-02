Advocaat: Paay kan hoogste schadevergoeding ooit krijgen

De raadsman is gespecialiseerd in dergelijke mediazaken en stond onder andere presentator Martijn Krabbé bij toen hij werd beschuldigd van verkrachting en burgemeester Onno Hoes die in het geheim tijdens een gesprek werd opgenomen. Volgens Kalf, die benadrukt de casus rond Paay slechts oppervlakkig te kennen, kan de schadeclaim in theorie tussen de 100.000 en 200.000 euro bedragen.



,,Dit is zeer beschadigend. Deze video tonen zonder toestemming lijkt me in alle gevallen onrechtmatig. Het is zuiver privé en gaat verder niemand wat aan. Het raakt bij uitstek de meest persoonlijke levenssfeer. De Nederlandse wet biedt voldoende mogelijkheden hier iets tegen te ondernemen.''



Sensatiezoekerij

De vraag of een bekende Nederlander überhaupt een dergelijke video moet (laten) opnemen, noemt Kalff 'begrijpelijk, maar niet beslissend'. ,,Het is risicogedrag, maar mevrouw hoeft hier geen verklaring van goed gedrag voor te geven. Het is ook niet verboden en bekende Nederlanders zijn niet vogelvrij, dat is een bekend misverstand. Een politicus die een prostituee bezoekt, zou je als feit naar buiten kunnen brengen. Maar de keuze deze beelden openbaar te maken lijkt pure sensatiezoekerij. Het is privé en gaat niemand wat aan. Het gebeurt nu ook vaak als wraak door ex-partners die in vertrouwen genomen foto's of beelden naar buiten brengen. Louter om te beschadigen''



Volgens Kalff zou GeenStijl wel eens een groot probleem kunnen hebben. ,,Je hebt het misschien van een ander overgenomen, maar dat vrijwaart je niet van aansprakelijkheid. Er gaat altijd een eigen afweging aan vooraf en die is kennelijk niet gemaakt . De vraag is of dit zowel journalistiek als moreel maatschappelijk door de beugel kans.''