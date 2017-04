Afgewezen Marit: Er was wel iets tussen Riks en mij

Het was voor ons Boer zoekt Vrouw-fans één van de grootste raadsels van de afgelopen reeks. Wat zag die spontane, pittige Marit toch in die bij vlagen zo horkerige Riks? En waarom sprong hij niet gewoon een gat in de lucht dat zo'n leuke dame het wel zag zitten met hem in dat uitgestrekte, lege, koude Canada?



Het antwoord op die laatste vraag weten we inmiddels: Riks zat met z'n hoofd bij een ander. Maar die eerste vraag? Daarvoor moeten we bij Marit zijn, die nu vier maanden na de opnames haar leven als tandartsassistente weer heeft opgepakt. ,,Het gaat eigenlijk heel goed met mij,'' zegt ze lachend. ,,Ik heb er ook geen spijt van. Ik ben inmiddels tien stappen verder. Voor de uitzendingen begonnen, had ik het losgelaten.''



Ze was al ruim voor zondag op de hoogte dat Riks het geluk had gevonden bij zijn oud-vakantiewerker Nicole. ,,Een week nadat ik terug was in Nederland na onze citytrip, belde hij me om het te vertellen. We hadden sowieso nog contact daarna, omdat ik het in eerste instantie niet goed begreep. Hij liet het ene zien, maar zei het ander.



,,Toen legde hij eindelijk uit waarom hij zijn gevoel voor mij niet kon toelaten. Hij kreeg Nicole niet uit zijn hoofd. De gevoelens voor haar waren te sterk. Natuurlijk denk je dan even: had je dat niet iets eerder kunnen bedenken? Hebben wij met z'n drieën (Marit doelt op mede-logees Eline en Claudia, red.) niet voor spek en bonen gezeten? Want je had je keuze duidelijk al eerder gemaakt. Maar hij zal zo zijn redenen hebben gehad. Ze zien er gelukkig uit samen, ook met de kinderen. Ik denk dat ze goed bij hem past.''



Desondanks waren de uitzendingen best confronterend voor haar. ,,Er was echt wel meer tussen Riks en mij dan de camera kon registeren. Tijdens het eten zocht hij mijn benen op onder tafel, we hadden regelmatig oogcontact. Mensen denken misschien dat ik naïef was, omdat ik maar achter hem aan bleef lopen, maar er was absoluut iets. Ook die zogenaamde botheid van hem heb ik niet als storend ervaren. Ik vind het gewoon een leuke man. In combinatie met het land, de boerderij, de vrijheid daar, klopte alles voor mij.''



