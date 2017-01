Aflevering Britse serie terugtrokken na kritiek dochter Michael Jackson

Sky laat in een statement weten: ,,We hebben besloten de aflevering met Elizabeth, Michael en Marlon niet uit te zenden na de zorgen die zijn geuit door directe familie van Michael Jackson. We willen een lichte serie maken over ware gebeurtenissen en willen niemand daarmee kwetsen." In de serie worden roddels over verschillende beroemdheden behandeld.



Paris Jackson had op Twitter flink uitgehaald naar de makers van de serie. Na het zien van de eerste trailer schreef de 18-jarige dochter van het popicoon: ,,Ik vind dit verschrikkelijk beledigend en ik denk met mij heel veel anderen ook. Het bezorgt mij oprecht kotsneigingen."



Dat Jackson gespeeld zou worden door een blanke acteur stuitte Paris vooral tegen de borst. Zo deelde ze onder meer een oud filmpje van haar vader, waarin hij zegt: ,,Ik ken mijn ras, ik kijk gewoon in de spiegel. En dan weet ik: ik ben zwart." Fiennes, de acteur die de rol op zich zou nemen, staat volgens Sky volledig achter de beslissing om de aflevering niet uit te zenden.