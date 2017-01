Album Ed Sheeran komt uit op 3 maart

De 25-jarige Sheeran deelde woensdag al de playlist van zijn derde studioalbum op internet. Daaruit bleek dat de plaat twaalf nummers bevat, waaronder de vrijdag uitgebrachte Shape Of You en Castle On The Hill.



Naar verwachting komen beide singles komende week hoog binnen in hitlijsten over de hele wereld. De twee nummers zijn al de hele week de meest gestreamde platen op Spotify.



Sheeran gaf eerder al aan snel naar Nederland te willen komen voor een concert. ,,Ik kan nog niet precies zeggen wanneer, maar het is ergens in de komende vier maanden."



÷, uit te spreken als Divide, is de opvolger van + uit 2011 en x uit 2014.