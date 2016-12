Ali B gepakt door bloedzuiger en Fatima's raadselselfie

Joëlle's slaperige selfie

Danser Timor Steffens (28) en de 24-jarige Joëlle Witschge - de ex-vriendin van Waylon - houden hun kaken stijf op elkaar over hun nog prille 'liefdesrelatie', maar de twee zijn momenteel wel samen in Venetië. En daar maakte Joëlle een ietwat vemoeide selfie. Ze is overigens nog niet samen met Timor in de Italiaanse dogenstad gefotografeerd.

Vriend Leco straalt in de sneeuw

Sterrenkapper Leo van Zadelhoff (48) is helemaal stapel op zijn nieuwe lover: de 29-jarige Braziliaan Carlos. Het al aardig gebruinde herenkoppel is op skivakantie en volgens Leco ziet zijn kersverse levenspartner er in de sneeuw heel knap uit.

Johnny viert de liefde op Lesbos

RTL-presentator Johnny de Mol (37) heeft al een paar maanden stevige verkering met de 34-jarige zangeres Anouk van Schie die bij het grote publiek bekend werd als lid van het meidengroepje KUS. De twee brengen de jaarwisseling niet door in Nederland maar op het Griekse eiland Lesbos. Johnny was daar kennelijk al even en haalde zijn geliefde op van het vliegveld. En hij heeft, getuige de hashtags #happyness #samenzijn #nyetogether en #mylove, zin in het samenzijn.

Ali B(loedzuiger)

Au! Rapper Ali B is in het Maleisische natuurpark Taman Nagara gebeten door een bloedzuiger. Het kennelijk dorstige diertje beet zich vast op zijn voet, wat vervolgens een bloederige wond opleverde. Ali maakte er maar gelijk een horrokiekje van dat hij op Instagram parkeerde. Het gezin Bouali is momenteel op vakantie in het Aziatische land.

Hoera! Jan is jarig

De Volendamse zanger Jan Smit blaast vandaag 31 kaarsjes uit en natuurlijk wordt dat uitgebreid in al dan niet huiselijke kring gevierd. Zijn zus Monique begint de dag al gelijk met welgemeende felicitaties en een aardig feitje over broerlief. Die dacht volgens haar vroeger dat het vuurwerk tijdens de jaarwisseling alleen voor hem was bedoeld.

Dochter Dennis wnes iedereen een mooi 2017

Charlie, het 1 jaar oude dochtertje van presentator Dennis Weening en zijn vrouw Stella, heeft nu al zin in de jaarwisseling. Op een door haar vader genomen selfie steekt de kleine meid een positief duimpje omhoog. Behalve Charlie bestaat het gezin Weening uit dochter Coco en Lola (uit een eerdere relatie van Dennis).

Rolmodel Rutger

YouTube-vlogger Rutger Vink (27) eindigt 2016 wel een ietwat flauwe grap die overigens breed door zijn volgers wordt omarmd. Vink poseert schaterlachend op het toilet met een verse wc-rol en zet daarbij de hashtag #rolmodel.

Wat laat Fatima hier zien?

Oud-hockeyspeelster en tegenwoordig pokerfanate Fatima Moreira de Melo (38) en haar even oude vriend, voormalig toptennisser Raemon Sluiter, zijn op vakantie in het zonovergoten Costa Rica. En daar maakte Fatima een selfie die volgens haar volgers de nodige vragen oproept. Want wat is er te zien op het kiekje? Is het één van haar borsten of een opeens opvallend gegroeid buikje? Fatima zwanger, vraagt iemand zich af. De blondine heeft nog niet geantwoord.

Ralf zoeft door Bangkok

Ralf Mackenbach is de Thaise stad Bangkok aan het verkennen per Tuk Tuk en kroop zelf ook even achter het stuur van zo'n milieuvervuilend brommerautootje.

Een vette 'tip' van Fajah

Killerbodyfanate annex dj Fajah Lourens (35) waarschuwt alle sportievelingen voor de bergen oliebollen en flappen die vandaag worden geserveerd. Ze komt met een tip: 'tijdens de feestdagen zijn er natuurlijk altijd veel lekkere hapjes, maar je hoeft niet alles te eten wat je neus passeert. Hou het rustig en stop jezelf niet vol voordat het diner begint'. Een totaal overbodige suggestie, reageert iemand.

Zo verliefd is Krystl

Zangeres Krystl Pullens en haar vriend, radio-dj Paul Rabbering, trakteren hun volgers vandaag op een superromantisch, fotografisch jaaroverzichtje waar de liefde vanaf spat.

Coen in de woestijn