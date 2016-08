Alles gaat lekker z'n Deense gangetje

Huppetee: Daar lag weer een zak diepvriespatat in de magnetron. Even opwarmen, tot 'de vorst uit de frieten' was, en smullen maar.



Boer Johan (51) lustte er wel pap van. ,,Soms at ik er een beetje appelmoes bij.'' Hap, slik, weg. ,,En dan snel de stal weer in.''

Het is nog maar dik twee en een half jaar geleden dat de melkveehouder de dagen zo in zijn eentje sleet.



Overdag melkte hij de koeien, 's nachts deed hij de boekhouding: ,,Ik was altijd aan het werk.''



Tot er plots - tot Johans stomme verbazing - een vrouw voor hem viel; als een blok nog wel. De geboren Tukker Ingrid (56) verhuisde binnen de kortste keren met haar katten Sen en Seo en een scheepslading koffiepads naar het Deense Jutland.



Broodnuchter blijft Johan er ogenschijnlijk onder. Als je hem vraagt hoe het is om samen te wonen, zegt de boer kortweg: ,,Och.'' Hij is toch maar mooi de enige uit zijn Boer zoekt Vrouw-seizoen die dat geflikt heeft: ,,Mwah.''



Met de punt van een scherp mes draait Johan gaatjes in de broodplank. ,,Er is niet zo veel veranderd hoor'', vertelt hij. Maar wie een middagje rondhangt op de boerderij in Bjerremose, krijgt een andere indruk. Johans leven is op zijn kop gezet. Als hij in zijn modderige overall naar binnenkomt, wordt hij daar direct op aangesproken: ,,Trek jij eens even andere kleren aan.''



Ingrid kookt tegenwoordig een gezonde prak voor hem: aardappelen, groente, met een stukje vlees. En wat ruikt de keuken heerlijk! Geen wonder, in de oven ligt een versgebakken cake. Ingrid: ,,Nog anderhalve minuut, dan is-ie gaar.''



Ze verwent Johan. Als hij rond elf uur 's ochtends pauze neemt ('en even de oogjes dichtdoet in zijn stoel') staat er altijd iets lekkers voor hem klaar. Uiteraard is er koffie, gezet met de vertrouwde pads die Ingrid tijdens haar familiebezoekjes in Nederland massaal inslaat. Een kwestie van op de klein­tjes letten. ,,Hier betaal je 3,95 euro voor 16 stuks, terwijl ik er bij HEMA 48 koop voor 2,25 euro.''



In een oogopslag zag ze dat de sobere boerderij best een beetje mocht worden opgekalefaterd. Buiten hing ze bloempotten met vlijtige liesjes, binnen vrolijkte ze de boel op met witte gordijntjes, een Ikea-sprei en een rood-witgeblokt tafelkleed.



Doordat de melkprijs in korte tijd bijna halveerde is het leven 'geen vetpot', waardoor een rigoureuze keukenverbouwing voorlopig uitblijft. Maar Ingrid heeft alvast de ramen laten vervangen. ,,Die kozijnen waren echt op. We waaiden weg!''



Voor zij Johan leerde kennen had Ingrid nog nooit een koe van dichtbij gezien. Maar ze geeft geroutineerd een rondleiding door de stallen - alsof ze hier is opgegroeid. Kijk, dit is haar lievelingskoe Yvonneke, die werd geboren tijdens de Boer zoekt Vrouw-logeerweek. Zij krijgt een innige knuffel. ,,Dag lieverd!'' De kalfjes likken gretig aan haar handen. Er ligt er één die nog maar een paar uur geleden is geboren, en daar vlakbij staat een bijzonder exemplaar: met vijf poten. ,,Wat krijgen we nou, dachten we. Maar hij doet 't prima.''