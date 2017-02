'Almodóvar overweegt film over Van der Dussen'

Slachtoffer Manon Thomas: Ik leef erg met Patricia mee

Voormalig presentatrice Manon Thomas (53) vindt het 'zeer vervelend' voor Patricia Paay dat een seksfilmpje van haar is uitgelekt. Thomas, die 10 jaar geleden iets soortgelijks meemaakte, vindt het uiterst moeilijk om op de spraakmakende Paay-beelden te reageren. ,,Wat ik destijds meemaakte was behoorlijk traumatisch. Ik had het al bijna verwerkt, maar door die toestand rond Patricia komt alles weer boven.''