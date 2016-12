'Als kind wilde ik al een spannend leven'

,,Ha! Ik was 5 toen hij dat zei. Ik schilderde en tekende graag en ik had een doek gekregen dat echt heel groot was. Het is best moeilijk voor een kind om zoiets te vullen, ik was geïntimideerd. Ik kon niet de interesse opbrengen het af te maken. Ik maak er nog steeds grappen over tegen hem. 'Heb je hem weer met zijn Oost-Europese opvoeding.' Maar ik voel nog altijd het plichtsbesef er iets van te maken.''



Is de mening van jouw ouders nog steeds belangrijk?

,,Altijd als ik naar huis rij, bel ik even met ze. Ze kijken altijd. Ze zijn heel trots, maar het is niet alleen halleluja, ons kind is op tv. Mijn vader is genuanceerd, mijn moeder heel uitgesproken. Die geeft net als de kijker thuis ongezouten haar mening over de gasten. Stel, er wordt een seksueel geladen opmerking gemaakt tegen mij. Mijn moeder zou diegene over tafel trekken. Ik ben niet zo, maar mijn ouders zeggen wel: als iemand iets ongepasts zegt, blijf dan niet een beleefd Tsjechisch meisje. Als je ouders je dat meegeven, geeft dat toch het gevoel dat ik het mag. Gewoon erop en erover.''



Jouw show loopt in een spannende periode. Trump neemt zijn intrek in het Witte Huis en we zitten in de campagnes voor de verkiezingen hier in Nederland. Na de Amerikaanse verkiezingen vroeg NPO-bestuurder Shula Rijxman zich af of 'de gewone man' zich voldoende gehoord voelt. En in deze krant schreef tv-columnist Angela de Jong dat ze zich niet herkent in de gesprekken aan tafel van de talkshows. Voel jij je aangesproken?

,,Ik wil ervoor zorgen dat iedereen, ook Angela, zich herkent in het gesprek aan tafel. Mensen mogen bij mij alles zeggen. Een vast onderdeel van Jinek is om iemand aan tafel te hebben die je niet kent uit het mediacircuit, al is dat moeilijk. Je vraagt heel veel van iemand, je moet in korte tijd, met een camera erbij, duidelijk een standpunt naar voren brengen. Ik hoop mensen aan tafel te krijgen die de vertaalslag kunnen maken van beleid naar het gewone leven. Als een politicus zegt dat de zorg radicaal op de schop moet, dan wil ik graag Anja aan tafel hebben die 22 jaar in de zorg werkt en op basis van haar ervaring kan zeggen of het plan in de praktijk haalbaar is.''