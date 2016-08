'Als oude acteur word je hier snel vergeten'

Je ziet het hem bepaald niet aan, 82 jaar. Willem Nijholt, acteur en auteur, oogt als een kwieke senior van midden 60, de welhaast perfecte belichaming van het zwitserlevengevoel.



Toch. 'Ik ben al over de tachtig', schrijft hij niet zonder zelfspot in zijn memoires. 'En mijn botten kraken en mijn pezen kermen en mijn buikje flubbert en mijn haren grijzen... En ik krijg craquelé ook al in mijn tanden.'



Willem Nijholt: ,,Oud worden is niet leuk. Het lichaam piept en kraakt. Artrose in mijn handen, een enkel die te vaak zwikt. En vergeet niet dat ik keelkanker heb gehad. Als ik de rouwadvertenties in de krant lees, denk ik: Jezus, ik sta al aan de rand van mijn graf. Negentig wil ik wel worden, honderd niet.



,,Ik ken geen angst voor de dood - wel voor het langzame sterven dat een mens verkruimelt en ontluistert. Ik heb geen voorbereidingen getroffen voor als het moment daar is. Ben ik te katholiek voor. Je krijgt je leven en dat zul je leven tot het punt uit is. Ik ben te bijgelovig. Dat er, als het zover is, in plaats van engelenzang een stem klinkt die zegt: ga jij maar een tijdje op een donker wolkje zitten..."



Willem Nijholt schreef met Een ongeduldig verlangen zijn memoires. Een weemoedig, aangrijpend, maar ook geestig relaas, over zijn tijd als jongetje in het jappenkamp, zijn aankomst in Nederland, zijn 'verwarrende, ontluikende seksualiteit' en de eerste rollen bij het Nederlandse toneel en musical.



Het boek, dat vandaag verschijnt, leest tevens als een vervolg op zijn briefwisseling met de schrijfster Hella Haasse (1918-2011), gebundeld in Met bonzend hart. Haasse, die net als Nijholt een onlosmakelijke band met het voormalige Nederlands-Indië had, stimuleerde hem te schrijven. ,,Ze vond dat ik een leuke pen had en die moest benutten."



Uit zijn geschreven herinneringen blijkt dat het weinig had gescheeld of de jonge Willem - in het gezin Nijholt 'Willi' - was priester geworden, in plaats van de uiterst veelzijdige acteur, die een indrukwekkende theater, tv- en musicalcarrière van ruim vijftig jaar kende.



,,O, die twee hebben zo veel overeenkomsten. Neem alleen al de prachtige gewaden. Ik begon als kruipengel, zat je twee uur lang op je knieën. En ik maar plukken aan dat mooie kant. Prachtig vond ik het."



Later bleek het (katholieke) geloof voor Nijholt allesbehalve onwankelbaar. Het standpunt van de roomse kerk ten opzichte van homoseksualiteit maakt hem nog altijd ziedend. ,,Die katholieke dogma's doden mensen van binnen. Wat is er nu mooier dan liefde tussen twee mensen?"



Over zijn homoseksualiteit, die hij letterlijk moest bevechten, is Nijholt altijd open en strijdbaar geweest. Hij heeft al veertig jaar een relatie met de twaalf jaar jongere Ben Swibben. ,,Ben ontmoette ik op pakjesavond. Een prachtig cadeau van de Sint. Maar in mijn puberteit besefte ik: ik was een vieze flikker. Zo sprak men er destijds over. Bij iemand van zeventien hakt dat er enorm in."



Tegelijk herkent Nijholt, de stijlvolle acteur met de prachtige articulatie en Indisch gekruide dictie, zich niet in de al te opzichtige kanten van homoseksualiteit. ,,Ik besef dat sommigen het niet leuk zullen vinden, maar waarom moet je op zo'n gayparade je geslacht uit je broek halen om ermee te zwaaien? Waarom vliegen de dildo's je om de oren? Je schiet zo je doel voorbij.''



,,Ik hoorde ooit tijdens zo'n manifestatie de vrouw van een echtpaar, een doodgewoon Nederlands stel, tegen haar man zeggen: 'En dat wil dan kinderen adopteren...' Tja, ik begrijp die mensen wel. Mag het misschien wat gedistingeerder? Wat fatsoenlijker? Het is vaak provocerend brutaal. In het leven moet je een masker kunnen dragen, ongeacht wat je bent."



Ode

Een ongeduldig verlangen leest ook als een ode aan zijn moeder, zijn 'maatje' die hem en zijn broer en zus 'door het jappenkamp sleepte.' De vrouw die hem leerde dansen toen hij acht was. De moeder die hem poogde te 'behoeden' voor het toneel.



Nijholt: ,,Wat moet jij nu nog aan het toneel? Dat is toch armoe lijden? zei ze. 'Nee ma, ik word ontdekt! Heus!' Ja, op een schoen en een slof aan de kant van de weg zeker, antwoordde ze. Elke dag denk ik aan haar. Een geurtje, een fotootje... Ach, die verdomde oorlog die een diepe voren trok door het leven van mijn ouders. En - het is een jaarlijks terugkomend zeer, dat nog altijd schrijnt achter mijn ribbenkast - ma heeft me nooit op het toneel kunnen zien."



Nijholt geniet van zijn 'oude dag', mist eigenlijk alleen de repetities in zijn vak. ,,Het samenzijn met collega's, het ontwikkelen van een karakter op het toneel.



,,Maar het is mooi geweest, niets treuriger dan een oude acteur. Niet in Engeland, hoor. Daar worden actrices als Maggie Smith en Helen Mirren op handen gedragen. Hier word je vergeten."