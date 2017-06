Als we íets kunnen gebruiken in het verhitte islamdebat is het humor

Het is maar goed dat we inmiddels in het Suikerfeest zitten, want anders was de opening van Tijs en de ramadan gisteravond voor vastende moslims toch een tikkeltje vals geweest. Terwijl Tijs van den Brink binnenstapte bij zijn islamitische gastgezin, ontwaarde ik onmiskenbaar het ijle, Oosterse deuntje dat Heel Holland Bakt altijd gebruikt wanneer de baksels klaar zijn en op een plateau staan te wachten om geproefd te worden door Janny en Robèrt. Een bewust plaagstootje van de makers? Ik moest erom grinniken. Een programma over vasten en dan zo’n subtiele verwijzing naar het calorierijkste alternatief op de Nederlandse tv, I love it.

En als we iets kunnen gebruiken in het verhitte islamdebat is het wel een beetje humor. Een beetje luchtigheid. Iets meer zelfreflectie en vooruit, ook zelfspot, van beide zijden. Ook daarin voorzag Tijs: zoals het een goede ego-reeks betaamt, schroomde hij niet om zichzelf in minder flatteuze poses in beeld te brengen. Tanden poetsend of in zijn pyjamabroek in het logeerbed bijvoorbeeld, gefilmd in aliengroen door een infraroodcamera, sinds de dekbedacties van Bart en Sabine uit Big Brother niet meer weg te denken van de Nederlandse tv.

Quote Iets meer zelfreflectie en vooruit, ook zelfspot, van beide zijden

Daardoor was meteen duidelijk wat het NPO 2-programma behelst: Tijs dompelt zich als overtuigd christen onder in de ramadan, vast mee en gebruikt dat om het gesprek aan te gaan met allerhande moslims. Van zijn behoorlijk verlichte gastgezin en een tot de islam bekeerde domineesdochter die pleitte voor nederigheid bij de interviewer tot een imam die van mij onmiddellijk het land uitgezet mag worden vanwege zijn opvattingen.

Tijs staat niet alleen, er gaat een panel van 100 Nederlanders figuurlijk achter hem schuil. Die kijken mee via social media, geven commentaar (de tekstjes verschijnen in beeld), sturen hem en stellen soms ook letterlijk de vragen aan de geïnterviewden. Ik ben nooit zo’n fan van dat social media-gedoe in tv-programma’s. Ook hier was mijn eerste reactie dat het best minder had gekund omdat het soms geforceerd overkomt. Maar het illustreerde wél hoe verschillend mensen denken en een interview ervaren. Dé Nederlander bestaat nu eenmaal net zo min als dé moslim.

De serie van Tijs loopt nog twee afleveringen, dus het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. Maar als het programma tot meer kennis en mogelijk zelfs begrip leidt over en weer, heeft hij voor mij zijn doel ruimschoots bereikt.