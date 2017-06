Amanda Balk maakt eigen bikini's: 'bestaande setjes zijn verre van sexy'

Volgens Amanda, die samen met Afrojack dochtertje Vegas (5) op de wereld zette, is er met haar bikinilijn 'een lang gekoesterde droom uitgekomen'. ,,Zelf kan ik al jaren niet slagen als het om zwemkleding gaat. Ik koop het eigenlijk alleen via internet in het buitenland. Er zijn wel leuke setjes, maar die zijn voor mij te gewoon. Er is op dit gebied zo weinig variatie. Treurig gewoon! Meestal gaat het om dezelfde bikini's, maar met voor de zoveelste keer alleen andere kleuren. Ik houd nu eenmaal van badkledij die mijn figuur benadrukt en wil niet doorsnee maar mooi worden gevonden aan de vloedlijn of in het water.'' Wat haar design inhoudt? ,,Topjes waarin de borsten goed uitkomen en badpakken met een laag decolleté en belijningen die de vrouwelijke curves accentueren zoals een net iets hoger gesneden beenlijn. Verder heb ik lang gezocht naar de goede stoffen. En gevonden. Want ook die dragen bij aan de betere beachlooks.''

Balk, die volgend jaar gaat trouwen met haar nieuwe vriend en 'gelukkig dan ooit' is, ging zelf achter de tekentafel zitten. ,,Heus, dit is honderd procent Amanda. Volledig mijn eigen werk en smaak.'' Het eindresultaat zijn volgens haar tien ontwerpen waarvan er één ook geschikt is voor meisjes. ,,Hoe leuk is het als een moeder en haar kleine dochtertje op het strand of in het zwembad vrijwel hetzelfde kunnen dragen.'' Hoe zo'n moeder-dochtersetje eruit ziet, laat ze zien in een korte video. De creaties van Balk zullen worden verkocht via haar nog te lanceren website en in een aantal winkels. Welke dat precies zijn is nog onduidelijk.