Amber Rose in paars pakje geperst voor dansshow VS

Voor de gelegenheid is La Rose in een paars danspakje van doorzichtige stof geperst. ,,We kijken er erg naar uit Amber Rose de Cha Cha te zien dansen'', meldt de Amerikaanse entertainmentsite E! News bij een foto van het model en haar danspartner Maksim Chmerkovskiy.



Eerder deed Vanilla Ice, die echt Robert Matthew Van Winkle heet, al eens mee aan de Britse editie van Dancing On Ice. Heel ver kwam hij toen niet. Ook heeft hij ervaring met realitytelevisie in zijn eigen programma The Vanilla Ice Project.



Het 23ste seizoen van Dancing With The Stars in de VS gaat op 12 september van start. Dinsdag worden alle deelnemers officieel bekendgemaakt.