Amber Rose koopt stripclub in Los Angeles

,,Ik was danseres, ik was heel lang een stripper. Was de beste tijd van mijn leven trouwens", begon Rose tegen de aanwezigen. ,,Jullie kennen allemaal wel Ace of Diamonds? Nou die heb ik gekocht." vervolgde het model.



Jason Robertson, mede-eigenaar van de stripclub, vertelde aan E! News dat Rose zestig procent van de exclusieve club heeft gekocht. ,,Haar rol is die van strenge bazin", aldus Robertson die zei dat de voormalige danseres zich vooral gaat bezighouden met het rekruteren en coachen van jonge en nieuwe strippers en hostesses. ,,Ze begrijpt vrouwen heel goed en komt beter op voor vrouwen dan wie dan ook", aldus Robertson.



Rose heeft een bijzondere band met de stripclub. In juni vierde ze er samen met haar ex, rapper Whiz Khalifa, dat hun echtscheiding afgerond was. Rose en Khalifa trouwden in 2013 en hebben samen een zoon, de 4-jarige Sebastian Taylor Thomaz. In 2014 liep het huwelijk op de klippen maar ze hebben beiden voogdij over hun zoon.